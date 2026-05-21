いつの間にかランドセルが床に放りっぱなしになっていませんか。「置き場所が、子どもにとって戻しにくい場所でないかを見直しました」というのは、整理収納アドバイザー1級で2児の母のおまいさん。ランドセル置き場が定着しない家の共通点と、無理なく整うアイデアを、たくさんの片付けサポートをしてきた経験をもとに紹介します。1：ランドセル置き場が遠い片付けサポートをしていて、ランドセルが床置きされがちなご家庭に多い