季節を問わずカビやすいお風呂。梅雨時季はなおさら、ジメジメしてカビやすく、ちょっと油断するとすぐにカビができてしまいます。「リフォームの際、最後まで悩んだけれど、お風呂のカウンターはやっぱり不要でした。取り外しタイプを選んだけれど、後悔しています」と話すのは、整理収納訪問サポートをしているライフオーガナイザーで、ESSEベストフレンズ101メンバーのさいきかよこさん。掃除の手間を減らすために、バスルーム