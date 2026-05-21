メインおかずに悩むときや、なるべく調理の手間を省いて夕食を用意したい場面では、フライパンひとつで完結するメニューが味方になります！今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、鶏モモ肉でつくる絶品おかずを教えてもらいました。フライパンひとつで簡単、「鶏モモ肉のパリパリ焼き」レシピ今回は、皮目をパリッと香ばしく焼き上げた鶏モモ肉に、香味ネギダレをたっぷりかけていただくひと皿を紹介します。【写真】材料はこちら