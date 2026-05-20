当たり前にやっている毎日の習慣。じつは「ストレス」になっていることがあるかもしれません。長年コンタクトレンズで生活していたESSEonlineライターの谷ノ内真帆子さん（30代・2児の母）が、メガネ派に転向したのは10年前。以前は「不便そう」と思い込んでいたメガネのある生活に変えて、実感しているメリットについて語ります。メリット1：「朝晩10分」の時間のゆとりができたコンタクトレンズ生活で意外と負担だったのが、装着