海外旅行の楽しみのひとつといえば、現地のスーパーマーケットで買い物をすること。「ベトナムは気軽にお買い物が楽しめますよ！」とおすすめするのは、国内外のスーパーマーケット事情に精通しているスギアカツキさん。ここでは、4月にベトナム・ハノイを訪れたスギさんに、現地のスーパーでチェックしたいアイテムを厳選して紹介します。ベトナムでは買い物が無理なく楽しめる世界規模で物価高が進むなか、おトクな買い物ができ