全国的な梅雨入りも間近。ジメジメした天気になる前に「玄関の傘」を見直してみませんか。ここでは、雨の日でもスッキリ過ごせる傘の工夫を3つご紹介。フルタイムで働く2児の母で、整理収納アドバイザー1級のよしいさん（40代）に教えてもらいました。ビニール傘の増殖は、片付かないサイン急な雨で買ったビニール傘が増え続けて、気づけば傘立てがパンパンに。「まだ壊れていないから」となんとなく残していましたが、本当に使い