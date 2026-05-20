食べごたえ抜群な、常備野菜の代表「ジャガイモ」。今回は、“やる気1％でもおいしくできるレシピ”をSNSで配信している、料理研究家のまるみキッチンさんに、コスパ最強のおかず「カリッとハッシュドポテト風」のレシピを教えてもらいました。カリッとした食感が楽しい！ジャガイモの絶品おかずファストフード店のハッシュドポテトをおうちで再現！？レンチンしているので、さっと揚げ焼きするだけでオッケーです。●カリッとハ