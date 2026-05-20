BURNOUT SYNDROMESが、ニューシングル「ROCKET」を本日リリースした。表題曲の「ROCKET」は、TVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE」最終（ファイナル）シーズン第3クール』のエンディングテーマに起用されている。ボーナストラックとして同アニメシリーズに過去起用された「Good Morning World!」「Good Morning [New] World!」の2曲のほか、新曲「火花」も収録されている。また、発売を記念してBURNOUT SYNDROMESのYouTubeチャンネ