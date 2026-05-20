BURNOUT SYNDROMES、TVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』EDテーマ「ROCKET」本日発売。今夜リスニングパーティー開催も
BURNOUT SYNDROMESが、ニューシングル「ROCKET」を本日リリースした。
表題曲の「ROCKET」は、TVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE」最終（ファイナル）シーズン第3クール』のエンディングテーマに起用されている。ボーナストラックとして同アニメシリーズに過去起用された「Good Morning World!」「Good Morning [New] World!」の2曲のほか、新曲「火花」も収録されている。
また、発売を記念してBURNOUT SYNDROMESのYouTubeチャンネルにてリスニングパーティーの開催が決定した。本日20時にプレミア公開となる。
◾️TVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE」
TVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』最終（ファイナル)シーズン第3クール
2026年4月2日(木) 22時からTOKYO MXほかにて放送開始
公式サイト：https://dr-stone.jp/
公式X：@STONE_anime_off
◾️シングル「ROCKET」
2026年5月20日（水）リリース
購入：https://erj.lnk.to/2zu56G
初回生産限定盤(ESCL-6245)：2,200円（税込）
期間生産限定盤(ESCL-6246~6248)：5,200円（税込）
▼CD収録曲
ROCKET
火花
Good Morning World!
Good Morning [New] World!
▼Blu-ray収録内容（期間生産限定盤のみ）
TVアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」最終（ファイナル）シーズン第3クール ノンクレジットEDテーマ
▼付属品（期間生産限定盤のみ）
オリジナルアクリルジオラマ
◾️＜Fly Me To The Moon TOUR 2027 - Debut 10th Anniversary -＞
日程：2027年2月12日(金)
会場：名古屋 THE BOTTOM LINE
日程：2027年2月14日(日)
会場：福岡 DRUM Be-1
日程：2027年2月21日(日)
会場：仙台 Rensa
日程：2027年2月27日(土)
会場：大阪 BIGCAT
日程：2027年3月7日(土)
会場：東京 Zepp Shinjuku(TOKYO)
チケット：スタンディング ￥6,800（税込）※別途ドリンク代
関連リンク
◆BURNOUT SYNDROMES オフィシャルサイト
◆BURNOUT SYNDROMES オフィシャルYouTubeチャンネル
◆BURNOUT SYNDROMES オフィシャルFC