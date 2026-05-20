BURNOUT SYNDROMESが、ニューシングル「ROCKET」を本日リリースした。

表題曲の「ROCKET」は、TVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE」最終（ファイナル）シーズン第3クール』のエンディングテーマに起用されている。ボーナストラックとして同アニメシリーズに過去起用された「Good Morning World!」「Good Morning [New] World!」の2曲のほか、新曲「火花」も収録されている。

また、発売を記念してBURNOUT SYNDROMESのYouTubeチャンネルにてリスニングパーティーの開催が決定した。本日20時にプレミア公開となる。

◾️TVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE」

TVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』最終（ファイナル)シーズン第3クール

2026年4月2日(木) 22時からTOKYO MXほかにて放送開始 公式サイト：https://dr-stone.jp/

公式X：@STONE_anime_off

◾️シングル「ROCKET」

2026年5月20日（水）リリース

購入：https://erj.lnk.to/2zu56G 初回生産限定盤 期間生産限定盤 初回生産限定盤(ESCL-6245)：2,200円（税込）

期間生産限定盤(ESCL-6246~6248)：5,200円（税込） ▼CD収録曲

ROCKET

火花

Good Morning World!

Good Morning [New] World! ▼Blu-ray収録内容（期間生産限定盤のみ）

TVアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」最終（ファイナル）シーズン第3クール ノンクレジットEDテーマ ▼付属品（期間生産限定盤のみ）

オリジナルアクリルジオラマ

◾️＜Fly Me To The Moon TOUR 2027 - Debut 10th Anniversary -＞

日程：2027年2月12日(金)

会場：名古屋 THE BOTTOM LINE 日程：2027年2月14日(日)

会場：福岡 DRUM Be-1 日程：2027年2月21日(日)

会場：仙台 Rensa 日程：2027年2月27日(土)

会場：大阪 BIGCAT 日程：2027年3月7日(土)

会場：東京 Zepp Shinjuku(TOKYO) チケット：スタンディング ￥6,800（税込）※別途ドリンク代