DEENが、6月24日にリリースする映像商品『ROCK IN CITY The MOVIE -complete live & clips-』の各種特典絵柄を公開した。今作は、2026年1月にリリースされたアルバム『ROCK IN CITY 〜band covers only〜』を携え、全国8都市を巡った全国ツアー＜DEEN LIVE JOY-Break27 〜ROCK IN CITY〜＞のライブ映像と、アルバム『ROCK IN CITY 〜band covers only〜』10曲のフルサイズクリップを収録している。DEEN応援店Amazon.co.jp楽天