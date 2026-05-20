工藤静香が、2026年6月24日にリリースする通算19枚目のオリジナルアルバム『Dynamic』完全受注生産限定盤に封入される特典「トラベルポーチ」「マルチポーチ」、および「オリジナルアクリルスタンド(Type-B)＆キーホルダー」の画像を解禁した。今作は、工藤静香が「ロック」をコンセプトイメージに掲げ、音楽業界のトップクリエイターたちと感性をぶつけ合いながら完成させた、エネルギーに満ちあふれた作品だという。本日公開され