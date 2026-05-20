プロト新作リリースを24ヶ月連続で発表し続けている福岡発国産エレキギターメーカーCaramel’s Guitar Kitchenから、第17弾ギターとして、天然由来の塗料でアーリーアメリカン風の手塗りを追求した『CGK_PT17_ Early Milk Paint_Fig（アーリー・ミルク・ペイント・フィグ）』が発表された。ビザール的なレトロなデザインに現代の実用性を兼ね備えたCaramel’s Guitar Kitchenだが、この第17弾『Early Milk Paint_Fig』は、セミアコ