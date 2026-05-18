中村達也率いるLOSALIOSが、21年ぶりとなるオリジナルアルバムを、ユニバーサル ミュージックより今秋発売することが発表された。LOSALIOSは中村達也のソロプロジェクトとして1996年に活動を開始し、今年で活動開始30周年を迎える。 現在は中村達也(Dr)、TOKIE(Ba)、堀江博久(Key&G)、加藤隆志(G)、會⽥茂⼀ (G)の5⼈のメンバーで構成したバンドとして精⼒的にライブ活動中だ。また、リリース発表と同