【モデルプレス＝2026/05/17】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）の日本公式X（旧Twitter）が5月17日、更新された。レイ（REI）と7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の松本かれんの交流を公開した。【写真】22歳K-POP日本人メンバー、紅白出場アイドルと2ショット◆レイ、松本かれんとの2ショット＆直筆メッセージ公開5月16日開催の「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2026」（『ASEA 2026』）」でMCを務め