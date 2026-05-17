GANG PARADEが、6月17日にリリースするラスト＆ベストアルバム『GANG FINALE』のジャケット画像、Blu-ray Disc収録内容、そして豪華盤に付属するブックレットの写真を一部公開した。本作品は、GANG PARADEの活動10年間の集大成と言うべき歴代の楽曲が計33曲収録されるが、それだけにとどまらず豪華盤には、長年に渡ってGANG PARADEの衣装制作や撮影を手掛けてきた外林健太による撮り下ろし写真を詰め込んだ80ページのブックレット