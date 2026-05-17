GANG PARADE、ベストアルバム『GANG FINALE』の未解禁情報＆リリースパーティー詳細解禁
GANG PARADEが、6月17日にリリースするラスト＆ベストアルバム『GANG FINALE』のジャケット画像、Blu-ray Disc収録内容、そして豪華盤に付属するブックレットの写真を一部公開した。
本作品は、GANG PARADEの活動10年間の集大成と言うべき歴代の楽曲が計33曲収録されるが、それだけにとどまらず豪華盤には、長年に渡ってGANG PARADEの衣装制作や撮影を手掛けてきた外林健太による撮り下ろし写真を詰め込んだ80ページのブックレットも付属する。
本日、その掲載写真の一部が公開となった。歴代の衣装に身を包んだメンバーの撮り下ろしカットは見応え抜群。さらに、当時在籍していなかったメンバーが衣装を着用した特別なカットも含まれているとのこと。
そして、豪華盤のBlu-ray Discには2025年12月16日に開催された＜GANG PARADE 10th YEAR SPECIAL LIVE“THANK YOU, PARADE” at Zepp Shinjuku＞のライブ映像も付属する。さらに、これまでグループのMVやドキュメント映像を数多く制作してきた軍司拓実がディレクションを務めた、本アルバム制作の密着映像作品「Behind The Scenes『GANG FINALE』」も収録される。
また、6月20日に開催決定した、アルバム『GANG FINALE』のリリースパーティー＜GANG PARADE LAST&BEST ALBUM FREE LIVE “GANGFUL PARADE”＞の情報も解禁された。グループの活動10周年とベストアルバムのリリースを記念した、ワンマンライブに匹敵するボリュームのライブになるとのことだ。場所は東京・新宿のKABUKICHO TOWER STAGEにて開催される。
◾️リリースパーティー＜GANG PARADE LAST&BEST ALBUM FREE LIVE “GANGFUL PARADE”＞
2026年6月20日（土）東京・KABUKICHO TOWER STAGE
OPEN 16:30 / START 17:30
※その他詳細は公式HPやSNSにて後日発表いたします。
◾️「Plastic 2 Mercy（GANG FINALE ver.）」
配信：https://GANGPARADE.lnk.to/Plastic2Mercy_GANGFINALEver.
▼GANG PARADE “MEMBER BEST” PLAYLIST
ギャンパレメンバーそれぞれが選曲 したプレイリストも公開！
ヤママチミキ https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_yamamachimiki
ユメノユア https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_yumenoyua
キャン・GP・マイカ https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_cangpmaika
ココ・パーティン・ココ https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_cocopartincoco
ユイ・ガ・ドクソン https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_yuigadockson
月ノウサギ https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_tsukinousagi
キラ・メイ https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_kilamay
キャ・ノン https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_canon
チャンベイビー https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_changbaby
ナルハワールド https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_naruhaworld
アイナスター https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_ainastar
◾️ラスト＆ベストアルバム『GANG FINALE』
2026年6月17日（水）リリース
楽曲配信＆商品予約リンク：https://GANGPARADE.lnk.to/gangfinale
品番：豪華盤：WPZL-32274~7 / 完全盤：WPCL-13744~6 / 厳選盤：WPCL-13743
価格：豪華盤（3CD＋1BD）\16,500（税込）/ 完全盤（3CD）\9,900（税込）/ 厳選盤（1CD）\3,300（税込）
1. GANG PARADE SO LONG!!
2. Plastic 2 Mercy (11SOUL ver.)
3. Happy Lucky Kirakira Lucky (11SOUL ver.)
4. FOUL (11SOUL ver.)
5. Beyond the Mountain (11SOUL ver.)
6. CAN’T STOP (11SOUL ver.)
7. 現状間違いなくGO TO THE BEDS (11SOUL ver.)
8. PARADISES RETURN (11SOUL ver.)
9. ROCKを止めるな！！ (11SOUL ver.)
10. グッドラック・マイフューチャー
11. GANG RISE
▼Disc2：MEMBER’S BEST
※カッコ内は選曲メンバー名
1. Letter (ヤママチミキ)
2. WE ARE the IDOL (ユメノユア)
3. don’t forget me not (キャン・GP・マイカ)
4. SUPER PARTY PEOPLE (ココ・パーティン・ココ)
5. Alarm (ユイ・ガ・ドクソン)
6. GANG 2 (月ノウサギ)
7. 少し大人になって (キラ・メイ)
8. Träumerei (キャ・ノン)
9. pretty pretty good (チャンベイビー)
10. BREAKING THE ROAD (ナルハワールド)
11. イマヲカケル (アイナスター)
▼Disc3：ASOVIVA BEST
1. LAST
2.INVOKE
3. OK
4. WINTER SONG
5.来了
6. Dear
7.ブランニューパレード
8. sugar
9. UNIT
10. KIMI☆NO☆OKAGE
11. Plastic 2 Mercy (GANG FINALE ver.)
▼豪華盤特典情報
[Blu-ray Disc]
GANG PARADE 10th YEAR SPECIAL LIVE“THANK YOU, PARADE” at Zepp Shinjuku 2025.12.16
1.GANG RISE
2.don’t forget me not
3.ブランニューパレード
4.Happy Yummy Lucky Yummy
5.パショギラ
6.Medley:BRIGHT FUTURE, YOUR SMILE/現状間違いなくGO TO THE BEDS/グッドラック・マイフューチャー
7.Beyond the Mountain
8.GANG PARADE
9.アンビバレント
10.イマヲカケル
11.ラビバアソビバ!!
12.Medley:ENJOY OUR PARADE/Träumerei/FOUL
13.pretty pretty good
14.WINTER SONG
15.CAN’T STOP
16.Peace☆超パニック
17.Gang Gang Disco
18.ROCKを止めるな！！
19.Happy Lucky Kirakira Lucky
20.KIMI☆︎NO☆︎OKAGE
21.Plastic 2 Mercy
Behind The Scenes『GANG FINALE』
1.Behind The Scenes『GANG FINALE』 Re-recordings
2.Behind The Scenes「Plastic 2 Mercy (GANG FINALE ver.)」
3.Behind The Scenes「GANG PARADE SO LONG!!」
[ブックレット]
GANG PARADE メンバー歴代衣装着用 撮り下ろしフォト収録 80Pスペシャルブックレット
▼店舗別オリジナル特典
・TOWER RECORDS：
店舗：メンバーソロランダムB2ポスター （全11種のうちランダム1種）
オンライン：メンバーソロランダムポストカード （全11種のうちランダム1種）
・HMV（オンライン含む）：グループショットポスター
・セブンネットショッピング：
メンバーソロランダムアクリルチャームミニキーホルダー（全11種のうち1種）
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー（グループショット）
・Amazon.co.jp：メガジャケ
※一部のCDショップでは特典プレゼントを実施していない場合がございます。
※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。
※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早めのご予約をお勧めします。
※特典の有無に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。
◾️＜GANG PARADE SO LONG TOUR＞前半・中盤戦
2026年
5月23日(土) 愛媛 WstudioRED ※SOLD OUT
OPEN 15:00 / START 16:00
[問]デューク松山 089-947-3535 (平日 11:00〜17:00)
5月24日(日) 香川 高松MONSTER ※SOLD OUT
OPEN 14:00 / START 15:00
[問]DUKE高松 087-822-2520
5月30日(土) 岩手 KLUB COUNTER ACTION MIYAKO ※SOLD OUT
OPEN 15:00 / START 16:00
[問]G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info
6月7日(日) 石川 REDSUN ※SOLD OUT
OPEN 14:00 / START 15:00
[問] キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100
6月14日(日) 岐阜 CLUB ROOTS ※SOLD OUT
OPEN 14:00 / START 15:00
[問] ジェイルハウス 052-936-6041
6月27日(土) 北海道 旭川CASINO DRIVE ※SOLD OUT
OPEN 15:00 / START 16:00
[問]WESS info@wess.co.jp
6月28日(日) 北海道 札幌cube garden ※SOLD OUT
OPEN 14:00 / START 15:00
[問]WESS info@wess.co.jp
7月8日(水) 東京 Spotify O-WEST ※SOLD OUT
OPEN 17:30 / START 18:30
[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp
7月11日(土) 宮城 仙台darwin ※SOLD OUT
OPEN 15:00 / START 16:00
[問]G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info
7月12日(日) 岩手 盛岡CLUBCHANGE WAVE ※SOLD OUT
OPEN 14:00 / START 15:00
[問]G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info
7月19日(日) 新潟LOTS
OPEN 15:00 / START 16:00
[問] キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100
7月20日(月祝) 茨城 mito LIGHT HOUSE ※SOLD OUT
OPEN 14:00 / START 15:00
[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp
7月25日(土) 北海道 帯広MEGA STONE
OPEN 15:00 / START 16:00
[問]WESS info@wess.co.jp
8月11日(火祝) 埼玉 HEAVEN’S ROCK SAITAMA SHINTOSHIN VJ-3 ※SOLD OUT
OPEN 14:00 / START 15:00
[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp
8月15日(土) 静岡 LiveHouse浜松窓枠 ※SOLD OUT
OPEN 15:00 / START 16:00
[問] ジェイルハウス 052-936-6041
8月29日(土) 滋賀 U☆STONE ※SOLD OUT
OPEN 15:00 / START 16:00
[問] サウンドクリエーター https://www.sound-c.co.jp/contact/
8月30日(日) 愛知 THE BOTTOM LINE ※SOLD OUT
OPEN
14:00 / START 15:00
[問] ジェイルハウス 052-936-6041
▼チケット料金
・通常チケット：スタンディング 4,800円（税込）
・学生キャッシュバック
※中学生以下の方は当日会場にて 4,000円をキャッシュバック致します。
※高校生の方は当日会場にて 2,000円をキャッシュバック致します。
※大学院生・大学生・専門学生・短大生の方は当日会場にて1,000円をキャッシュバック致します。
※当日、学生証が必ず必要となります。お忘れない様お願い致します。
※未就学児童入場不可
※電子チケットとなります。
▼中盤戦8日程チケット受付
チケット一般発売日：5月16日（土）10:00〜
URL：https://w.pia.jp/t/gangparade/
関連リンク
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