◾️ラスト＆ベストアルバム『GANG FINALE』

2026年6月17日（水）リリース

楽曲配信＆商品予約リンク：https://GANGPARADE.lnk.to/gangfinale

豪華盤

完全盤

厳選盤

品番：豪華盤：WPZL-32274~7 / 完全盤：WPCL-13744~6 / 厳選盤：WPCL-13743

価格：豪華盤（3CD＋1BD）\16,500（税込）/ 完全盤（3CD）\9,900（税込）/ 厳選盤（1CD）\3,300（税込）



1. GANG PARADE SO LONG!!

2. Plastic 2 Mercy (11SOUL ver.)

3. Happy Lucky Kirakira Lucky (11SOUL ver.)

4. FOUL (11SOUL ver.)

5. Beyond the Mountain (11SOUL ver.)

6. CAN’T STOP (11SOUL ver.)

7. 現状間違いなくGO TO THE BEDS (11SOUL ver.)

8. PARADISES RETURN (11SOUL ver.)

9. ROCKを止めるな！！ (11SOUL ver.)

10. グッドラック・マイフューチャー

11. GANG RISE



▼Disc2：MEMBER’S BEST

※カッコ内は選曲メンバー名

1. Letter (ヤママチミキ)

2. WE ARE the IDOL (ユメノユア)

3. don’t forget me not (キャン・GP・マイカ)

4. SUPER PARTY PEOPLE (ココ・パーティン・ココ)

5. Alarm (ユイ・ガ・ドクソン)

6. GANG 2 (月ノウサギ)

7. 少し大人になって (キラ・メイ)

8. Träumerei (キャ・ノン)

9. pretty pretty good (チャンベイビー)

10. BREAKING THE ROAD (ナルハワールド)

11. イマヲカケル (アイナスター)



▼Disc3：ASOVIVA BEST

1. LAST

2.INVOKE

3. OK

4. WINTER SONG

5.来了

6. Dear

7.ブランニューパレード

8. sugar

9. UNIT

10. KIMI☆NO☆OKAGE

11. Plastic 2 Mercy (GANG FINALE ver.)



▼豪華盤特典情報

[Blu-ray Disc]

GANG PARADE 10th YEAR SPECIAL LIVE“THANK YOU, PARADE” at Zepp Shinjuku 2025.12.16

1.GANG RISE

2.don’t forget me not

3.ブランニューパレード

4.Happy Yummy Lucky Yummy

5.パショギラ

6.Medley:BRIGHT FUTURE, YOUR SMILE/現状間違いなくGO TO THE BEDS/グッドラック・マイフューチャー

7.Beyond the Mountain

8.GANG PARADE

9.アンビバレント

10.イマヲカケル

11.ラビバアソビバ!!

12.Medley:ENJOY OUR PARADE/Träumerei/FOUL

13.pretty pretty good

14.WINTER SONG

15.CAN’T STOP

16.Peace☆超パニック

17.Gang Gang Disco

18.ROCKを止めるな！！

19.Happy Lucky Kirakira Lucky

20.KIMI☆︎NO☆︎OKAGE

21.Plastic 2 Mercy



Behind The Scenes『GANG FINALE』

1.Behind The Scenes『GANG FINALE』 Re-recordings

2.Behind The Scenes「Plastic 2 Mercy (GANG FINALE ver.)」

3.Behind The Scenes「GANG PARADE SO LONG!!」



[ブックレット]

GANG PARADE メンバー歴代衣装着用 撮り下ろしフォト収録 80Pスペシャルブックレット

▼Disc1：LEAD BEST1. GANG PARADE SO LONG!!2. Plastic 2 Mercy (11SOUL ver.)3. Happy Lucky Kirakira Lucky (11SOUL ver.)4. FOUL (11SOUL ver.)5. Beyond the Mountain (11SOUL ver.)6. CAN’T STOP (11SOUL ver.)7. 現状間違いなくGO TO THE BEDS (11SOUL ver.)8. PARADISES RETURN (11SOUL ver.)9. ROCKを止めるな！！ (11SOUL ver.)10. グッドラック・マイフューチャー11. GANG RISE▼Disc2：MEMBER’S BEST※カッコ内は選曲メンバー名1. Letter (ヤママチミキ)2. WE ARE the IDOL (ユメノユア)3. don’t forget me not (キャン・GP・マイカ)4. SUPER PARTY PEOPLE (ココ・パーティン・ココ)5. Alarm (ユイ・ガ・ドクソン)6. GANG 2 (月ノウサギ)7. 少し大人になって (キラ・メイ)8. Träumerei (キャ・ノン)9. pretty pretty good (チャンベイビー)10. BREAKING THE ROAD (ナルハワールド)11. イマヲカケル (アイナスター)▼Disc3：ASOVIVA BEST1. LAST2.INVOKE3. OK4. WINTER SONG5.来了6. Dear7.ブランニューパレード8. sugar9. UNIT10. KIMI☆NO☆OKAGE11. Plastic 2 Mercy (GANG FINALE ver.)▼豪華盤特典情報[Blu-ray Disc]GANG PARADE 10th YEAR SPECIAL LIVE“THANK YOU, PARADE” at Zepp Shinjuku 2025.12.161.GANG RISE2.don’t forget me not3.ブランニューパレード4.Happy Yummy Lucky Yummy5.パショギラ6.Medley:BRIGHT FUTURE, YOUR SMILE/現状間違いなくGO TO THE BEDS/グッドラック・マイフューチャー7.Beyond the Mountain8.GANG PARADE9.アンビバレント10.イマヲカケル11.ラビバアソビバ!!12.Medley:ENJOY OUR PARADE/Träumerei/FOUL13.pretty pretty good14.WINTER SONG15.CAN’T STOP16.Peace☆超パニック17.Gang Gang Disco18.ROCKを止めるな！！19.Happy Lucky Kirakira Lucky20.KIMI☆︎NO☆︎OKAGE21.Plastic 2 MercyBehind The Scenes『GANG FINALE』1.Behind The Scenes『GANG FINALE』 Re-recordings2.Behind The Scenes「Plastic 2 Mercy (GANG FINALE ver.)」3.Behind The Scenes「GANG PARADE SO LONG!!」[ブックレット]GANG PARADE メンバー歴代衣装着用 撮り下ろしフォト収録 80Pスペシャルブックレット

▲ブックレット サンプル写真

▼店舗別オリジナル特典

・TOWER RECORDS：

店舗：メンバーソロランダムB2ポスター （全11種のうちランダム1種）

オンライン：メンバーソロランダムポストカード （全11種のうちランダム1種）

・HMV（オンライン含む）：グループショットポスター

・セブンネットショッピング：

メンバーソロランダムアクリルチャームミニキーホルダー（全11種のうち1種）

・楽天ブックス：アクリルキーホルダー（グループショット）

・Amazon.co.jp：メガジャケ

※一部のCDショップでは特典プレゼントを実施していない場合がございます。

※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。

※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早めのご予約をお勧めします。

※特典の有無に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。