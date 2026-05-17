sumikaが、2026年9月から12月にかけて行われる全国ツアー＜sumika Live Tour 2026『Flügel Letter』＞の開催を発表した。本ツアーは、初日である9月24日の大阪・Zepp Osaka Baysideを皮切りに各地Zeppを巡りながら、ツアーファイナルは東京ガーデンシアター公演の2デイズで締めくくる、全16公演のツアーとなっている。sumikaのオフィシャルファンクラブ「ATTiC ROOM」では、5月25日までチケット先行受付を実施中だ。◾&#