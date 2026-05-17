sumika、秋冬の全国ツアー＜Flügel Letter＞開催決定
sumikaが、2026年9月から12月にかけて行われる全国ツアー＜sumika Live Tour 2026『Flügel Letter』＞の開催を発表した。
本ツアーは、初日である9月24日の大阪・Zepp Osaka Baysideを皮切りに各地Zeppを巡りながら、ツアーファイナルは東京ガーデンシアター公演の2デイズで締めくくる、全16公演のツアーとなっている。
sumikaのオフィシャルファンクラブ「ATTiC ROOM」では、5月25日までチケット先行受付を実施中だ。
◾️＜sumika Live Tour 2026『Flügel Letter』＞
2026年
9月24日 大阪・Zepp Osaka Bayside
9月25日 大阪・Zepp Osaka Bayside
10月7日 神奈川・KT Zepp Yokohama
10月8日 神奈川・KT Zepp Yokohama
10月13日 愛知・Zepp Nagoya
10月14日 愛知・Zepp Nagoya
10月20日 福岡・Zepp Fukuoka
10月21日 福岡・Zepp Fukuoka
11月5日 北海道・Zepp Sapporo
11月6日 北海道・Zepp Sapporo
11月18日 東京・Zepp Haneda
11月19日 東京・Zepp Haneda
12月2日 愛知・Zepp Nagoya
12月3日 大阪・Zepp Osaka Bayside
12月12日 東京・東京ガーデンシアター
12月13日 東京・東京ガーデンシアター
▼sumikaオフィシャルファンクラブ「ATTiC ROOM」チケット先行受付
受付期間：5/17 17:00 〜 5/25 23:59
https://sumika-atticroom.com/
