OCHA NORMAが、5月16日に東京・ニッショーホールでコンサートツアー＜OCHA NORMA LIVE TOUR 2026 SPRING 〜Overdrive CHAllenge〜＞を開催した。2025年にリリースした「女の愛想は武器じゃない」のMV再生回数が100万回を突破し、2025年11月開催のライブバトルプロジェクト＜IDOL BATTLE ALIVE＞で優勝するなど、勢いにのるOCHA NORMA。4月から始まった今回のツアーでは前半はライブハウスを巡り、この日からホールでの公演がスター