meiyoが、メジャーデビュー5周年を記念して、2026年9月25日に東京キネマ倶楽部にて開催するイベントのタイトルが＜meiyo presents SYMPOPSIUM 2026＞（読み：メイヨープレゼンツシンポップジウム）に決定したことを明らかにした。それに伴い、出演アーティストも一挙に解禁。asmi / 生田絵梨花 / 詩羽 / 三原健司（フレデリック）、といったラインナップで、meiyoとこれまで楽曲提供やコラボレーションで親交のある4組のアーティス