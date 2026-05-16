現地５月16日、サウジアラビアで開催されるアジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）の決勝で、クリスティアーノ・ロナウドやサディオ・マネ、ジョアン・フェリックスらスター選手たちを擁するアル・ナスル（サウジアラビア）がガンバ大阪と対戦する。AFCの公式サイトによれば、この一戦を前にJ・フェリックスは、「ファンはシーズンを通して私たちを支えてくれた。決勝ではファンのみんなの応援が本当に必要だ。僕たちは必ず