「中盤が非常に堅固なチーム」 J・フェリックスが決勝で戦うG大阪を警戒！「簡単な試合にはならないだろう」【ACL２】
現地５月16日、サウジアラビアで開催されるアジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）の決勝で、クリスティアーノ・ロナウドやサディオ・マネ、ジョアン・フェリックスらスター選手たちを擁するアル・ナスル（サウジアラビア）がガンバ大阪と対戦する。
AFCの公式サイトによれば、この一戦を前にJ・フェリックスは、「ファンはシーズンを通して私たちを支えてくれた。決勝ではファンのみんなの応援が本当に必要だ。僕たちは必ず期待に応えたいと思っている」と意気込みを語る。
また、「中盤が非常に堅固なチーム」とG大阪を警戒しつつ、「簡単な試合にはならないだろうが、我々はここまで来るために懸命に努力してきた。非常に重要な試合だ。あらゆる事態に備えている」と述べた。
試合は日本時間で17日の２時45分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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AFCの公式サイトによれば、この一戦を前にJ・フェリックスは、「ファンはシーズンを通して私たちを支えてくれた。決勝ではファンのみんなの応援が本当に必要だ。僕たちは必ず期待に応えたいと思っている」と意気込みを語る。
また、「中盤が非常に堅固なチーム」とG大阪を警戒しつつ、「簡単な試合にはならないだろうが、我々はここまで来るために懸命に努力してきた。非常に重要な試合だ。あらゆる事態に備えている」と述べた。
試合は日本時間で17日の２時45分にキックオフ予定だ。
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