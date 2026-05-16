G大阪とのファイナルに向けて意気込みを語ったJ・フェリックス。（C）Getty Images

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　現地５月16日、サウジアラビアで開催されるアジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）の決勝で、クリスティアーノ・ロナウドやサディオ・マネ、ジョアン・フェリックスらスター選手たちを擁するアル・ナスル（サウジアラビア）がガンバ大阪と対戦する。

　AFCの公式サイトによれば、この一戦を前にJ・フェリックスは、「ファンはシーズンを通して私たちを支えてくれた。決勝ではファンのみんなの応援が本当に必要だ。僕たちは必ず期待に応えたいと思っている」と意気込みを語る。
 
　また、「中盤が非常に堅固なチーム」とG大阪を警戒しつつ、「簡単な試合にはならないだろうが、我々はここまで来るために懸命に努力してきた。非常に重要な試合だ。あらゆる事態に備えている」と述べた。

　試合は日本時間で17日の２時45分にキックオフ予定だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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