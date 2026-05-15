Organic Callが、5月13日に配信リリースした新曲「幸福回収論」のMVを公開した。“強い信念を持ち、明日への微かな希望を唄う”Organic Callが届ける「幸福回収論」は、うまくいかなかった日々や、報われなかった想いさえも、未来の自分が意味を与えてくれる──そんな想いを優しく描いた一曲。“すべてが幸せのための伏線だったとしたら、今日という一日も少しだけ愛せる気がする。”不完全なままでいいと、そっと背中を押して