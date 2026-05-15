Novel Coreによる新曲「名前」が、5月20日(水)に配信リリースされることが決定した。本楽曲は2026年5月22日より全国ロードショーとなる映画『名無し』の主題歌に起用されている。映画『名無し』は、俳優・脚本家・映画監督としても活躍する鬼才、佐藤二朗が初の漫画原作を手掛け、脚本・主演を務める注目作。新曲「名前」は本作映画のために書き下ろされたものとなっており、Novel Core自身のトータルディレクションのもと、ハウス