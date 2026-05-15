Novel Coreによる新曲「名前」が、5月20日(水)に配信リリースされることが決定した。本楽曲は2026年5月22日より全国ロードショーとなる映画『名無し』の主題歌に起用されている。

映画『名無し』は、俳優・脚本家・映画監督としても活躍する鬼才、佐藤二朗が初の漫画原作を手掛け、脚本・主演を務める注目作。新曲「名前」は本作映画のために書き下ろされたものとなっており、Novel Core自身のトータルディレクションのもと、ハウスバンド・THE WILL RABBITS、共同制作者・JUGEMとともに制作されたNovel Core初の映画主題歌となる。

楽曲では“繋がること”と“失うこと”が隣り合わせにある人間の矛盾をテーマに、無機質なピアノと儚いボーカルから始まるミニマルなサウンド、転調や歪んだ音像によって揺れ動く感情とともに、内面の葛藤を浮かび上がらせていく。静寂とノイズ、美しさと不穏さが交錯する世界観で、映画に流れる孤独や狂気、かすかな温度感に寄り添いながら、その物語を深く彩る一曲に仕上がっている。

5月20日(水)のリリースに先駆け、Apple Music / Spotify ではPre-Add / Pre-Save受付もスタート。また、Novel Coreと佐藤二朗よりそれぞれコメントも到着した。

楽曲を受け取った佐藤二朗は「正直、ちょっと想像以上。本当に素晴らしい楽曲を提供してくださって、僕にとっても大切な楽曲になるだろうなと思いました」とコメント。さらに「エンドロールでNovel Coreさんの『名前』が流れているときに、涙が止まらなくなる感情になってですね。本当に、この映画とマッチしているという言い方じゃ物足りないくらい、映画の世界観を力強く後押ししてくれる、素晴らしい楽曲だと思います」と語り、心からの感謝を述べた。最後に「見る前にちょっと覚悟がいる作品かもしれませんけど、本当にみんなで！当たり前ですけども！ド真剣に！作った作品ですので、一人でも多くの方に見て頂けたらなと思います」と呼びかけている。

Novel Coreは自身初となる映画主題歌に「純粋に連絡を頂いた時、めちゃくちゃ嬉しくて。映画はすごく大好きで、映画館にもよく見に行くので、そこに音楽という形で携われるということがまず、めちゃくちゃ嬉しかったです！」と興奮冷めやらぬ様子。楽曲については「脚本を読ませていただいて、今回僕がテーマにさせてもらったのは『名前』。名前をつけるという行為自体に対して哲学を持ちたいな、というのが、脚本を読ませていただいて出てきた気持ちです。」と語る。さらに「名前をつけるというのは、大事なものにする、それを自分の中で大切なものにしてしまう、かけがえのないものにしてしまうというカルマを同時に引き受けることでもあると思っていて。ぶっちゃけ名前をつけなければ、替えが効くというか、それがもし無くなってしまったとしても他のもので替えが効くかもしれないのに、それでも尚、僕たちは名前をつけて、それを愛してしまう。大切に思ってしまう。そういう生き物なんじゃないかなと思ったので。そこをテーマに楽曲を作らせていただきました。」とコメント。作品のテーマを深く掘り下げ、共鳴して制作された楽曲であることを熱く語っている。

■ニューシングル「名前」

2026年5月20日(水)配信スタート

Pre-add / Pre-save : https://avex.ffm.to/novelcorenamae

Streaming & Download : https://NovelCore.lnk.to/namae

※5/20(水)リリース開始以降、各音楽配信サービスへアクセス可能

■映画『名無し』 ストーリー：

白昼のファミレスを襲った無差別大量殺人事件。防犯カメラに残された容疑者の中年男。

被害者は誰もが鋭利な刃物のようなモノで切りつけられていたが、映っているはずの凶器の姿だけが目視できない。鍵を握るのは男の右手。

その手が向かう先には必ず何かが起こる。目に見えない力の秘密に隠された、恐るべき真実から逃がれることはできるのか？ 原作・脚本：佐藤二朗

出演：佐藤二朗 ／ 丸山隆平 MEGUMI ／ 佐々木蔵之介

監督・共同脚本：城定秀夫

配給：キノフィルムズ

©佐藤二朗 永田諒 ／ ヒーローズ ©2026 映画「名無し」製作委員会

2026年｜日本｜カラー｜原作：佐藤二朗「名無し」（HERO’S Web） 公式HP：https://774movie.jp

公式X（@774_movie）：https://x.com/774movie

■＜PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026 -FINAL-＞ ・2026年6月26日(金) 東京

会場：豊洲PIT (OPEN 18:00 / START 19:00)

※開場 / 開演時間は変更となる場合がございます。 ▼チケット料金

スタンディング／指定席

一般：\7,800 (税込)

学割：\6,800 (税込)

※ドリンク代別 ▼チケット受付

・一般発売 4/29(金・祝) 10:00〜

https://eplus.jp/novelcore/

◾️＜PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026＞ ・2026年4月15日（水）東京・恵比寿LIQUIDROOM

OPEN 18:00 / START 19:00

お問い合わせ：クリエイティブマン

03-3499-6669 (月・水・金 12:00〜16:00) ・2026年5月29日（金）北海道・札幌 PENNY LANE24

OPEN 18:00 / START 19:00

お問い合わせ：マウントアライブ

050-3504-8700 (平日11:00〜18:00) ・2026年5月31日（日）宮城・仙台 Rensa

OPEN 16:00 / START 17:00

お問い合わせ：GIP

GIPお問合せフォーム (https://www.gip-web.co.jp/t/info) ・2026年6月6日（土）大阪 BIGCAT

OPEN 17:00 / START 18:00

お問い合わせ：YUMEBANCHI (大阪)

06-6341-3525 (平日12:00〜17:00) ・2026年6月7日（日）福岡 UNITEDLA

OPEN 17:00 / START 18:00

お問い合わせ：キョードー西日本

0570-09-2424 (平日・土曜：11:00〜15:00) ・2026年6月19日（金）愛知・名古屋 DIAMOND HALL

OPEN 18:00 / START 19:00

お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション

052-320-9100 (12:00〜18:00) ※開場 / 開演時間は変更となる場合がございます。 ▼チケット料金 ※ドリンク代別

スタンディング

一般：\6,000（税込）

学割：\5,000（税込） ・一般発売

3月20日（金）12:00〜

https://eplus.jp/novelcore/