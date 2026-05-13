大谷が3回に53打席ぶりの一発を放ったが…【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、本拠地で行われたジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回の第2打席で、12試合53打席ぶりとなる7号を放った。山本由伸投手を援護する勝ち越しアーチ。しかし、約20分後に訪れたまさかの展開にファンも落胆している。1-1で迎えた3回先頭、大谷がハウザーの