大人気作品『アナと雪の女王』の世界観を楽しめる、昨年大好評の夏季キャンペーン「DISNEY FROZEN SUMMER（ディズニー フローズン サマー）」が、2026年4月より全国で開催中だ。＞＞＞『アナと雪の女王』グッズをチェック！（写真16点）『アナと雪の女王』は、2013年に公開された、姉妹の絆を通して愛することの大切さを描いたディズニーの革新的なアニメーション映画。姉エルサの氷の力と、妹アナの無償の愛が織りなす物語は、視