（台北中央社）台湾鉄路（台鉄）は29日、使用開始から20年以上が経過した列車集中制御装置（CTC）について、39億5000万台湾元（約200億円）を投じて更新するプロジェクトの始動を発表した。2029年の完成を予定している。進路設定の効率向上に加え、のり面や落石、踏切などの情報をセンターに集約する機能を備えるとしている。式典には交通部（交通省）の伍勝園（ごしょうえん）政務次長や工事を請け負う日本信号の後藤隆一社長、台