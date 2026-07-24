8月から使えなくなる「紙の保険証」マイナ保険証は登録済？ 「紙の保険証」が今月=7月31日で終了します。 【画像を見る】「マイナ保険証」どれくらいの人が登録している？ 8月からは、初診の際などに「マイナ保険証」か「資格確認書」がなければ保険診療が受けられず「医療費全額（10割）負担」となる恐れがあります。 しかし、4人に1人は「マイナ保険証」未登録だというデータも。医師は「特に初診の方は注意」と移行