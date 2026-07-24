北海道・小樽警察署は2026年7月23日、強盗致傷の疑いで、小樽市の無職の男（86）を逮捕しました。男は22日午後6時15分ごろ、小樽市張碓町の自宅で、交際相手の女性（71）を脅し、顔を殴るなどしたうえ、時価およそ3万円相当のスマートフォンを奪った疑いが持たれています。警察によりますと、男は女性に「携帯をよこさないならぶん殴るぞ」と脅し、顔を殴ったほか、胸ぐらをつかむ、胸を腕で抑えこむなどの暴行を加えたとい