◆第１０８回全国高校野球神奈川大会▽準決勝横浜―慶応（２４日・横浜）横浜の今秋ドラフト１位候補右腕・織田翔希（３年）が７回途中で降板した。脚がつったと見られる。５回には下半身に異変を訴え６分間、治療していた。織田は初回、自己最速を２キロ更新する１５６キロを計測すると、２回にはさらに１キロ更新する１５７キロをマーク。慶応打線をノーヒットノーランに抑えていた。７回先頭の大棒琉雅外野手（３年）と