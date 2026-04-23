かむほどに甘みが広がる、今が旬のスナップエンドウ。色鮮やかでシャキッとした食感が魅力です。いつもの料理に加えるだけで、春らしくて満足感たっぷりのひと皿に仕上がります。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、スナップエンドウを使った「中華風の炒め物レシピ」を教えてもらいました。食卓がパッと華やぐ！スナップエンドウと卵の炒め物今回は、ぷりぷりのシーフードとふわふわの卵が食卓を彩る「シーフードと卵の春色中華