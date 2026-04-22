タカラトミーより、玩具シリーズ『特装合体ロボ ジョブレイバー』の新商品として、「ガリガリ君」、「ハローキティ」とのコラボレーション商品2種を全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。＞＞＞ジョブレイバー新作玩具をチェック！（写真16点）2022年4月からWEBアニメとして開始した