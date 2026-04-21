Digiday Japanは2026年12月3日（木）、八芳園で「DIGIDAY BRAND LEADERS 2026」を開催する。今回のテーマは、「2026年『好き』を設計する」。生成AIとデータ活用が進むほど、企業と顧客の関係はより複雑になっている。最適化された体験が当たり前になる時代に、ブランドが選ばれる理由は機能ではなく、透明性や真正性を備えた関係性に移りつつある。信頼や共感はどのように生まれ、どう設計できるのか。企業と顧客のつながりが問い