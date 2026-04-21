AI時代に「好き」をどう設計するか【12/3 DIGIDAY BRAND LEADERS 2026 開催決定】
Digiday Japanは2026年12月3日（木）、八芳園で「DIGIDAY BRAND LEADERS 2026」を開催する。
今回のテーマは、「2026年『好き』を設計する」。
生成AIとデータ活用が進むほど、企業と顧客の関係はより複雑になっている。最適化された体験が当たり前になる時代に、ブランドが選ばれる理由は機能ではなく、透明性や真正性を備えた関係性に移りつつある。
信頼や共感はどのように生まれ、どう設計できるのか。企業と顧客のつながりが問い直される時代のマーケティングを議論する。
登壇者やセッションの詳細については、イベント公式サイトで随時更新予定。ぜひご確認いただきたい。
イベント名: DIGIDAY BRAND LEADERS 2026
メインテーマ：2026年「好き」を設計する
開催日時: 2026年12月3日（木） 13:00-20:00予定
開催場所: 八芳園（〒108-8631 東京都港区白金台1丁目1−1）
開催形式：オフライン
参加人数：総勢100〜120名程度（ブランド様60名、パートナー様60名）
公式サイト：https://event.digiday.jp/event/digiday-brand-leaders-2026/
チケット購入サイト：http://eventregist.com/e/DBL2026
今回のテーマは、「2026年『好き』を設計する」。
生成AIとデータ活用が進むほど、企業と顧客の関係はより複雑になっている。最適化された体験が当たり前になる時代に、ブランドが選ばれる理由は機能ではなく、透明性や真正性を備えた関係性に移りつつある。
信頼や共感はどのように生まれ、どう設計できるのか。企業と顧客のつながりが問い直される時代のマーケティングを議論する。
開催概要
イベント名: DIGIDAY BRAND LEADERS 2026
メインテーマ：2026年「好き」を設計する
開催日時: 2026年12月3日（木） 13:00-20:00予定
開催場所: 八芳園（〒108-8631 東京都港区白金台1丁目1−1）
開催形式：オフライン
参加人数：総勢100〜120名程度（ブランド様60名、パートナー様60名）
公式サイト：https://event.digiday.jp/event/digiday-brand-leaders-2026/
チケット購入サイト：http://eventregist.com/e/DBL2026