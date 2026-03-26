大切な人へ感謝を伝える特別な日に♡FLOから母の日限定スイーツコレクションが登場します。華やかな見た目と贅沢な味わいが魅力のケーキやタルトは、食卓を一気に彩ってくれる主役級スイーツばかり。家族で過ごす温かな時間を、より思い出深いものにしてくれるラインナップをチェックしてみてください♪ 華やかな主役ケーキ♡ 「母の日フラワーショートケーキ」は