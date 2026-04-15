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【ACL2準決勝第2戦】(バンコク)バンコク・U 0-3(前半0-2)G大阪<得点者>[G]山下諒也(19分)、イッサム・ジェバリ(39分)、食野亮太郎(82分)<警告>[バ]ティーラシン・デーンダー(38分)、リシャイロ・ジヴコヴィッチ(84分)、アルトゥール(85分)[G]安部柊斗(20分)、初瀬亮(56分)主審:キム・ジョンヒョク副審:パク・キョンヨン、チャン・ジョンピル└G大阪がACL2決勝進出! 第1戦敗戦も第2戦で大量3発完封、ACL制覇した08年以