「東京ばな奈ワールド」は、「ちいかわ」と ”むちゃうま” なコラボレーション。2026年4月20日（月）〜5月6日（水・祝）まで、「JR東日本大宮駅 エキュート大宮 中央改札（南）内 コモレビ広場」に出店される。＞＞＞ちいかわ×東京ばな奈コラボ第2弾商品をチェック！（写真12点）イラストレーター・ナガノ氏が描く人気作品「ちいかわ」と東京土産No.1（過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1