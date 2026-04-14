「プラレール 銀河鉄道999 999号」が、2026年7月18日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。＞＞＞プラレール 銀河鉄道999 999号をチェック！（写真10点）『銀河鉄道999』は、松本零士原作の人気漫画をアニメ化したテレビアニメ作品。1978年9月14日〜1981年3月26日に