Firework Japan株式会社でGlobal Revenue Operationを統括する瀧澤優作氏による全4回の寄稿シリーズ。本稿では、その第4回として、「AI×コマース」の現在と未来について取り上げる◆◆◆全4回にわたる本連載も、今回が最終回となりました。第1回ではTikTok Shopの衝撃、第2回ではライブコマースの歴史、第3回では「コネクテッドコマース」を取り上げ、動画を起点としたコマースの進化と市場の歪みを解説してきました。最終回