ぬいぐるみ作家・尾崎歩美さんが手掛けるブランド『mojojojo』から「パステルカラーシリーズ」のプライズゲーム用景品5アイテムと、カプセルトイ用商品1アイテムが、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて４月17日（金）より順次展開される。＞＞＞mojojojoのプライズやカプセルアイテムをチェック！（写真15点）mojojojo（モジョジョジョ）は