毎週日曜あさ8時00分（はなまるまる）からテレビ朝日系全国24局ネットにて放送TVアニメ『コウペンちゃん』。4月12日（日）放送の第54話「青いお花ちゃん」にてゲストキャラクターとして、雨宮天＆夏川椎菜＆麻倉ももが出演。日常の些細な事を肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃんの『コウペンちゃん』。いっぱいいて、どこにでもいるのであなたのそばにもいるかも。可愛らしい仕草と優しいことばに癒される、SNSを中心にLIN