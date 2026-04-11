「パペットスンスンリフレクターキーリング」（1回300円・税10%込、全5種）が、2026年4月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定だ。＞＞＞パペットスンスン リフレクターキーリングをチェック！（写真7点）『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越