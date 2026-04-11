【パペットスンスン】リフレクターキーリングがカプセルトイで登場！
「パペットスンスン リフレクターキーリング」（1回300円・税10%込、全5種）が、2026年4月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定だ。
＞＞＞パペットスンスン リフレクターキーリングをチェック！（写真7点）
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
そんな大人気キャラクター・パペットスンスンのリフレクターキーリングがカプセルトイに登場！
親友のノンノンと、おじいちゃんのゾンゾンも大集合した、スンスン（S）、ノンノン（N）、ゾンゾン（Z）、スンスン（チーズ）、ノンノン（トマト）の全5種のラインナップが展開される。
光を反射してピカッと光るリフレクターキーリングは通勤や通学にぴったり！ カバンにつけて、スンスン・ノンノン・ゾンゾンと一緒にお出かけしよう。また全種、背面にはロゴがプリントされている。
ぜひこの機会にゲットしてみて。
（C）PUPPET SUNSUN/PS commitee
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『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
親友のノンノンと、おじいちゃんのゾンゾンも大集合した、スンスン（S）、ノンノン（N）、ゾンゾン（Z）、スンスン（チーズ）、ノンノン（トマト）の全5種のラインナップが展開される。
光を反射してピカッと光るリフレクターキーリングは通勤や通学にぴったり！ カバンにつけて、スンスン・ノンノン・ゾンゾンと一緒にお出かけしよう。また全種、背面にはロゴがプリントされている。
ぜひこの機会にゲットしてみて。
（C）PUPPET SUNSUN/PS commitee
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