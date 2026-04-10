短編アニメーション『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』をモチーフにした新コレクション「FROZEN FEVER」が、ディズニーストア店舗で4月17日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して4月14日（火）より順次発売される。＞＞＞新コレクション「FROZEN FEVER」をチェック！（写真10点）ディズニーストアから、『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』を