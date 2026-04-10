【「HyperX」事業戦略＆新製品発表会】 4月9日 開催 「HyperX」を日本HPのマスターブランドとして統合することを発表 日本HPは4月9日、同社の展開するゲーミングブランド「HyperX」に関する事業戦略や新製品発表、新たなパートナーシップなどに関するメディア向け発表会を開催した。 同社は1月に「OMEN」などのPC関連のゲーミングブランドや、周辺機器ブラン