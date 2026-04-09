サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」が、本日4月9日（木）より開始された。また、企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ40組がエントリーする「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」に加え、今年新たに設けた「ハッピリーナフレンズ部門」についても、同時に投票を開始する。＞＞＞各賞のビジュアルやエントリーキャラクターをチェッ