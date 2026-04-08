『カードキャプターさくら クリアカード編』と、ヴィレッジヴァンガードのコラボアイテムが登場。作品の魅力をぎゅっと詰め込んだ、ここでしか出会えない特別なアイテムだ。＞＞＞コラボアイテムを全種チェック！（写真14点）『カードキャプターさくら』は、1996年6月号から2000年8月号にかけて月刊少女まんが誌『なかよし』にて連載。1998年から2000年にかけてNHKでアニメ化され、第1期と第2期は「クロウカード編」、第3期は「さ