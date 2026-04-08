パイロットコーポレーション（代表取締役社長：藤崎文男）の人気キャラクター「アヒル隊長」が、くるまにポピーでお馴染みのダイヤケミカルとコラボ、アヒル隊長プロペラ芳香剤が発売された。＞＞＞「アヒル隊長プロペラ芳香剤」をチェック！（写真5点）アヒル隊長は2026年に25周年を迎えたパイロットコーポレーションの人気キャラクター。「くるまにポピー」でおなじみのダイヤケミカルとのコラボレーションが実現した。本商品は