冬を越して初めての県大会となる春の九州高校野球県予選決勝は、大分上野丘と津久見の伝統校同士の対戦となりました。結果は大分上野丘が1949年の秋以来の優勝を果たしました。 【写真を見る】春の九州高校野球県予選決勝大分上野丘77年ぶり優勝古豪・津久見に打ち勝つ 球場周辺は満開の桜となる中、決勝の舞台に立ったのは快進撃を続けるノーシード・大分上野丘と第2シードの津久見でした。 試合は序盤